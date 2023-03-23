الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

استقرار اليورو والريال.. سعر العملات العربية والأجنبية اليوم 23 مارس 2023

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

استقرت أسعار اليورو والريال السعودي وباقي العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للبيع حسب شاشات البنك المركزي فيما سجل اليورو 33.37 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس 23 مارس 2023 . 

 

 

سعر اليورو اليوم 

سجل سعر اليورو : 33.25 جنيه للشراء، 33.37 للبيع، حسب شاشات البنك المركزي المصري، وفي البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، 33.31 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 33.21 جنيه للشراء، 33.35 للبيع، وفي بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

الفيدرالى الأمريكى يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

انهيار البنوك الأمريكية.. أهم أسباب تراجع أسعار النفط العالمية

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 37.54 جنيه للشراء، 37.93 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 37.54 جنيه للشراء، 37.93 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 37.66 جنيه للشراء، 37.87 جنيه للبيع.

 

سعر العملات الخليجية 

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع،وفي بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.02 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

 

بلغ سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع،  وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، و البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

 

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.

txt

ارتفاع أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء

اليورو الجنيه الاسترليني بنك مصر البنك الأهلي المصري الدينار الكويتي الريال السعودي سعر العملات

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

مصر تحذر من «تأثير كارثى» للممارسات الأحادية فى تشغيل سد النهضة

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

فشل أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد فى بلوغ مداره

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»