استقرار اليورو والريال.. سعر العملات العربية والأجنبية اليوم 23 مارس 2023

استقرت أسعار اليورو والريال السعودي وباقي العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجل سعر الريال السعودي 8.21 جنيه للبيع حسب شاشات البنك المركزي فيما سجل اليورو 33.37 جنيه للبيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الخميس 23 مارس 2023 .

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو : 33.25 جنيه للشراء، 33.37 للبيع، حسب شاشات البنك المركزي المصري، وفي البنك الأهلي المصري: 33.08 جنيه للشراء، 33.31 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 33.21 جنيه للشراء، 33.35 للبيع، وفي بنك مصر: 33.08 جنيه للشراء، 33.31 للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر: 37.54 جنيه للشراء، 37.93 للبيع، وفي البنك الأهلي المصري: 37.54 جنيه للشراء، 37.93 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 37.66 جنيه للشراء، 37.87 جنيه للبيع.

سعر العملات الخليجية

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع،وفي بنك مصر: 99.69 جنيه للشراء، 100.70 للبيع، وفي البنك الأهلي الكويتي: 97.82 جنيه للشراء، 101.02 جنيه للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 96.99 جنيه للشراء، 100.93 جنيه للبيع.

بلغ سعر الريال السعودى في البنك الأهلي المصري: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفي بنك مصر: 8.19 جنيه للشراء، 8.21 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع، و البنك الأهلي الكويتي – مصر: 8.21 جنيه للشراء، 8.23 للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.40 للبيع، وفي بنك التعمير والإسكان: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلى الكويتى – مصر: 8.39 جنيه للشراء، 8.42 للبيع.