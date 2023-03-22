الرئيس السيسى يُهنئ رئيس مجلس السيادة السودانى بمناسبة حلول شهر رمضان

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

وأعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.