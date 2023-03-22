الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يُهنئ رئيس مجلس السيادة السودانى بمناسبة حلول شهر رمضان

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، حيث أعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لشعب وحكومة السودان الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.
وأعرب الفريق أول عبدالفتاح البرهان عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعيًا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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