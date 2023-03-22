الرئيس السيسى يهنئ الشيخ محمد بن زايد بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس توجه بالتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتقدم.

وقد أعرب الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها الشقيق دوام الخير والتقدم والازدهار.