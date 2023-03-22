حبس المتهمين بقتل شخص وحرق جثته في الجيزة

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهمين بقتل أحد الأشخاص، وإشعال النار في جثته وسرقته في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائدا سيارة ملاكى وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور، وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه.

وتبين قيامهم باستدراجه لمكان خالى من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة، وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشدوا عن (السيارة قيادة المجنى عليه، هاتفة المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان فى ارتكاب الواقعة").