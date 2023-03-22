الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس المتهمين بقتل شخص وحرق جثته في الجيزة

حبس
حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس المتهمين بقتل أحد الأشخاص، وإشعال النار في جثته وسرقته في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، من (سيدة- مُقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها عقب خروجه من مسكنهما قائدا سيارة ملاكى وعدم عودته.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، توصلت جهوده إلى وجود شبهة جنائية وراء تغيب المذكور، وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمون بمحافظتى القاهرة والجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لوجود خلافات مع المجنى عليه.

وتبين قيامهم باستدراجه لمكان خالى من المارة وتعدوا عليه بالضرب وخنقه حتى فارق الحياة، وقاموا بإلقاء جثته بمنطقة صحراوية بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة، واستولوا على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى) وأضرموا النيران بجثته وفروا هاربين.

كما أرشدوا عن (السيارة قيادة المجنى عليه، هاتفة المحمول، السيارة "الميكروباص" والسكين "المستخدمان فى ارتكاب الواقعة").

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

مفتى الجمهورية: لا نأبه بأى تشكيك فى فتاوى الدار.. ونفتخر بوقوفنا فى صف الوطن (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»