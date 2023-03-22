الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«مرور الجيزة» يبدأ تنفيذ الخطة المرورية لمنع زحام رمضان

الإدارة العامة لمرور
الإدارة العامة لمرور الجيزة

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ خطتها المرورية المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة سير السيارات، خاصة وقت الذروة قبل الإفطار، وكذلك في الفترة المسائية بعد الإفطار لما تشهده تلك الفترة من ظهور كثافات مرورية مرتفعة.

وتم تعزيز قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، بضباط قطاع التراخيص وضباط الأعمال الإدارية والأفراد والمجندين وتوزيعهم، لإحكام السيطرة المرورية بكافة المحاور.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بحصر جميع المحاور المرورية والمناطق ذات الكثافات المرورية العالية، لتكثيف التواجد المروري بها خاصة في ساعات الذروة.

وتم التنسيق مع غرفة عمليات مرور القاهرة  حرصًا على تحقيق السيولة المرورية بالمحاور الحدودية التي تربط القاهرة بالجيزة، مثل كوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري الجلاء وكوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو وكوبري إمبابة وكوبري روض الفرج.

وكذلك التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن المحاور المرورية التي تربط مدينة الجيزة بالطرق السريعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة ومدينة الجيزة، لعدم منح تراخيص لإقامة سرادقات إلا بعد الموافقة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، إضافة إلى توزيع قوات الانتشار السريع على جميع المحاور المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات مرورية أو حوادث.

كما وجه مدير الإدارة بضرورة عمل صيانة لكاميرات المراقبة بالمحاور والميادين الرئيسية، لنقل صورة حية عن الحالة المرورية بها أولًا بأول وتعيين خدمات مرورية أمام المساجد الهامة أثناء صلاة العشاء وصلاة التراويح، وكذلك أمام النوادى وأماكن التجمعات خلال فترات المساء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

6 أعمال درامية.. مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

جعفر العمدة.. القنوات الناقلة لمسلسل محمد رمضان 2023

مفتى الجمهورية: لا نأبه بأى تشكيك فى فتاوى الدار.. ونفتخر بوقوفنا فى صف الوطن (حوار)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»