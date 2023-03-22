«مرور الجيزة» يبدأ تنفيذ الخطة المرورية لمنع زحام رمضان

بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، تنفيذ خطتها المرورية المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، لتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة سير السيارات، خاصة وقت الذروة قبل الإفطار، وكذلك في الفترة المسائية بعد الإفطار لما تشهده تلك الفترة من ظهور كثافات مرورية مرتفعة.

وتم تعزيز قوة الإدارة العامة لمرور الجيزة، بضباط قطاع التراخيص وضباط الأعمال الإدارية والأفراد والمجندين وتوزيعهم، لإحكام السيطرة المرورية بكافة المحاور.

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة بإشراف اللواء أمجد أنور مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بحصر جميع المحاور المرورية والمناطق ذات الكثافات المرورية العالية، لتكثيف التواجد المروري بها خاصة في ساعات الذروة.

وتم التنسيق مع غرفة عمليات مرور القاهرة حرصًا على تحقيق السيولة المرورية بالمحاور الحدودية التي تربط القاهرة بالجيزة، مثل كوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري الجلاء وكوبري 6 أكتوبر وكوبري 15 مايو وكوبري إمبابة وكوبري روض الفرج.

وكذلك التنسيق مع الإدارة العامة للمرور بشأن المحاور المرورية التي تربط مدينة الجيزة بالطرق السريعة والتنسيق مع الأجهزة المعنية بمحافظة ومدينة الجيزة، لعدم منح تراخيص لإقامة سرادقات إلا بعد الموافقة من الإدارة العامة لمرور الجيزة، إضافة إلى توزيع قوات الانتشار السريع على جميع المحاور المرورية والتعامل الفوري مع أي معوقات مرورية أو حوادث.

كما وجه مدير الإدارة بضرورة عمل صيانة لكاميرات المراقبة بالمحاور والميادين الرئيسية، لنقل صورة حية عن الحالة المرورية بها أولًا بأول وتعيين خدمات مرورية أمام المساجد الهامة أثناء صلاة العشاء وصلاة التراويح، وكذلك أمام النوادى وأماكن التجمعات خلال فترات المساء.