إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الواحات

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق الواحات الصحراوي وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا من الأهالي يفيد وجود مصادمه أعلى طريق الواحات الصحراوي، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص طريق الواحات الصحراوي، صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ويكثف رجال المباحث جهودهم لضبط قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.