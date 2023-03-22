الرئيس السيسى يُهنئ الملك عبدالله بحلول شهر رمضان المعظم

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وأعرب الرئيس عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء.

من جهته، أعرب ملك الأردن عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعبًا، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.