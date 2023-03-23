الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

لأول مرة فى مصر.. «راجا ابدأ» تصنّع المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية

راجا ابدأ
راجا ابدأ

في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”، تمكنت شركة راجا ابدأ للصناعات المغذية من تصنيع جهاز البوتاجاز Gas Stove 2.5، لأول مرة في مصر، حيث تم تصنيع الجهاز بالكامل من الإستانلس ستيل عالي الجودة بمكونات محلية تصل إلى 90%، ويتضمن الجهاز شعلات حديد زهر وحامل أواني من الحديد لتحمل الخدمة الشاقة ولعمر أطول وكفاءة إشعال عالية.

يأتي الجهاز بأبعاد 72 سم، 36 سم، 8.5 سم، ويعمل مع غاز الأنبوبة والغاز الطبيعي، بمعدل استهلاك يصل إلى 444جرام/ ساعة، وبطاقة قصوى 6 كيلو وات، وتم تصنيع 50 ألف بوتاجاز دفعة أولى من الإنتاج مع جاهزية للتوريد. 

ومن المخطط  أيضاً أن تقوم الشركة بتصنيع العديد من المنتجات المغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة في مصر مثل شمعة الإشعال، وبطارية الإشعال، وموتور الشواية، ومولد الشرارة، والمزدوجات الحرارية.

وتعتبر شركة راجا ابدأ للصناعات المغذية أحد الشركات التي تم تدشينها بواسطة مبادرة ابدأ لتطوير الصناعة المصرية، حيث نجحت ابدأ في تحويل المستورد إلى مُصنِّع من خلال تصنيع منتجات مغذية للأجهزة المنزلية لأول مرة في مصر، يأتي ذلك في إطار المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ".

 

عن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية في أبريل 2022، وتهدف المبادرة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في توطين الصناعة وتقليل الفجوة الاستيرادية وتأهيل العمالة المصرية وتذليل العقبات أمام المصانع المتعثرة. 

كما تُمثل مبادرة "ابدأ" الذراع الاقتصادية لمبادرة "حياة كريمة" وتتكامل أهدافها مع الأهداف الوطنية للدولة والتزاماتها الدولية وجهودها نحو تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام وتوفير حلول الطاقة النظيفة، والابتكار في المجال الصناعي، والاستهلاك والإنتاج بشكل مسؤول.

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رئيس التحرير

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