خبير: العالم يشهد أكبر سباقات التسليح نموًا منذ الحرب الباردة

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن الحرب الروسية الأوكرانية تحولت إلى حرب النفس الطويل، بالتزامن مع سباق التسليح الذي تخوضه الدول الأوروبية.

وأضاف “فارس" خلال مداخلة عبر “سكايب” ببرنامج “ملف اليوم”، على قناة “القاهرة الإخبارية”، أن العالم منذ الحرب الباردة لم يشهد سباقًا للتسلح كذلك الذي نشهده الآن، حيث نجد أن هناك تغيرًا كبيرًا في السياسة الغربية تجاه التسليح وخفض الانفاق العسكري.

ولفت إلى أن الدول الغربية رفعت حجم الإنفاق العسكري دعمًا لأوكرانيا، وهو ما نشاهده بالنظر إلى القوى الكبرى المؤثرة في الحرب الروسية الأوكرانية.

وتابع: “أما روسيا فهي الطرف الفاعل المهم في هذه الحرب، فتواصل الإنفاق العسكري الكبير للعام الثالث على التوالي”.