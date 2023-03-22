مدحت العدل: «الدين الإسلامى أكبر من الجدل حول حجاب المرأة»

حل السيناريست مدحت العدل، اليوم الأربعاء، ضيفاً على برنامج "الستات" عبر قناة “النهار”.

وقال مدحت العدل خلال اللقاء: “أنا مش بقول فتاوى، لكن اللي أعرفه، إن الدين الإسلامي أكبر من الجدل الدائر حول حجاب المرأة” بحسب تعبيره.

وأوضح أن الإعلام والتعليم والثقافة والتربية والفن والمسرح أيضاً، لكل منهم دور بالغ الأهمية في توصيل هذه الرسالة.

وعُرض مؤخرًا، لـ مدحت العدل العرض المسرحي "تشارلي" والذي قام ببطولته الفنان محمد فهيم.

وينتظر السيناريست مدحت العدل عرض أولى حلقات مسلسله "عملة نادرة" والذي قام بتأليفه وتقوم ببطولته النجمة نيللي كريم ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية والسورية.