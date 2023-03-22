الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى يهنئ أمير قطر بحلول شهر رمضان المُبارك

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر؛ حيث تقدم بالتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك، داعيًا الله أن يُعيده على دولة قطر وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وأعرب أمير دولة قطر عن الشكر للرئيس على تهنئته بهذه المناسبة الجليلة، معربًا عن خالص تمنياته لمصر حكومة وشعبًا بدوام الاستقرار والتقدم.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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