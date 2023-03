الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

أعلنت القنوات العارضة لأعمال مسلسلات رمضان عن خريطة العرض الخاصة بالأعمال الدرامية التي تعرض على شاشتها خلال أيام شهر رمضان.

وأعلنت كافة القنوات على التوقيتات الخاصة بعرض المسلسلات وكانت على النحو التالي..

جعفر العمدة 8.30 على قناة DMC.

تحت الوصاية 6.30 على قناة DMC.

رسالة الإمام 10.00 DMC.

سوق الكانتو 11.30 DMC.

الصفارة 12.30 DMC.

جت سليمة 7.00 على قناة CBC.

مذكرات زوج 8.00 CBC.

جميلة 9.00 CBC.

1000 حمدالله عالسلامة 10.00 CBC.

رسالة الإمام 11.00 CBC.

عملة نادرة 12.00 CBC.

رمضان كريم 2 8.00 على قناة المحور.

بابا المجال 9.00 المحور.

كتيبة 101 10.00 المحور.

رسالة الإمام 11.20 المحور.

1000 حمدالله عالسلامة 6.00 على قناة الحياة.

جميلة 7.00 الحياة.

حضرة العمدة 8.00 الحياة.

رسالة الإمام 9.00 الحياة.

سره الباتع 10.00 الحياة.

علاقة مشروعة 11.00 الحياة.

الكتيبة 101 9.45 على قناة on.

"الكبير أوي 7" 6.15 on.

ضرب نار 8.20 on.

سره الباتع 12.20 on.

جميلة 10.50 on.