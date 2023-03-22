الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الخريطة الكاملة لتوقيتات عرض مسلسلات رمضان على DMC والحياة وON

مسلسلات رمضان
مسلسلات رمضان

أعلنت القنوات العارضة لأعمال مسلسلات رمضان عن خريطة العرض الخاصة بالأعمال الدرامية التي تعرض على شاشتها خلال أيام شهر رمضان.

وأعلنت كافة القنوات على التوقيتات الخاصة بعرض المسلسلات وكانت على النحو التالي..

جعفر العمدة 8.30 على قناة DMC. 
تحت الوصاية 6.30 على قناة DMC.
رسالة الإمام 10.00 DMC.
سوق الكانتو 11.30 DMC.
الصفارة 12.30 DMC.

جت سليمة 7.00 على قناة CBC.
مذكرات زوج 8.00 CBC. 
جميلة 9.00 CBC. 
1000 حمدالله عالسلامة 10.00 CBC.  
رسالة الإمام 11.00 CBC.  
عملة نادرة 12.00 CBC. 

رمضان كريم 2  8.00 على  قناة المحور. 
بابا المجال 9.00 المحور. 
كتيبة 101  10.00 المحور. 
رسالة الإمام 11.20 المحور.

1000 حمدالله عالسلامة 6.00 على قناة الحياة.
جميلة 7.00 الحياة.
حضرة العمدة 8.00 الحياة.
رسالة الإمام 9.00 الحياة.
سره الباتع 10.00 الحياة.
علاقة مشروعة 11.00 الحياة.

الكتيبة 101  9.45 على قناة on.
"الكبير أوي 7"  6.15 on.
ضرب نار 8.20 on.
سره الباتع 12.20 on.
جميلة 10.50 on.

العرض الخاص القنوات العارضة أيام شهر رمضان رسالة الإمام رمضان كريم حضرة العمدة هر رمضان تحت الوصاية بالأعمال الدرامية

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وائل لطفي

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