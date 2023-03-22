سقطت سيارة نصف نقل في ترعة المريوطية بعد فندق كتراكت تجاه سقارة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث وتجمع المواطنون بمحيط الواقعة وجار البحث عن ناجين.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا من الأهالي يفيد سقوط سيارة بترعة المريوطية بعد فندق كتراكت تجاه سقارة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات.

بالفحص، تبين سقوط سيارة نصف نقل فى ترعة المريوطية بعد فندق كتراكت تجاه سقارة، وجار البحث عن ناجين وانتشال السيارة من داخل الترعة.

وبإجراء التحريات الأولية تبين أن عجلة القيادة اختلت من يد قائدها، ما أسفر عن انحرافها عن الطريق وسقوطها بالمياه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.