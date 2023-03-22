احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء فى البحيرة (صور)

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المرأة المصرية حققت العديد من المكاسب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث وضع كفاءتها وقدراتها نصب عينيه وترجم تقديره لها بإجراءات وقرارات تصون حقوقها وتضع تضحياتها موضع التكريم والاعتبار، كما قام بإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية لتحسين جودة الحياة ودعم التمكين الاقتصادى وتكافؤ الفرص للسيدات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت بلبع إلى أهمية دور الأم صانعة المستقبل فى إعداد وتربية الأجيال وإعدادهم لحمل لواء البناء والتقدم بغرس القيم والسلوكيات الإيجابية وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن لديهم والعمل على مشاركتهم فى كافة برامج التنمية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها المحافظة اليوم بمجمع دمنهور الثقافى بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتكريم الأمهات المثاليات وأمهات الشهداء من أبناء المحافظة ضمن احتفالات المحافظة بعيد الأم، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة،و كامل غطاس السكرتير العام المساعد والعميد، وأمجد البنا المستشار العسكري للمحافظة وفايزة زايد مدير مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية وأسر الأمهات المكرمات.

وأعربت نائب المحافظ عن سعادتها لحضور الاحتفالية للاعتراف بالجميل لكل أم مصرية وسيدة بحراوية، يرتكز عليه بناء المجتمع بأكمله، وإنشاء الرجال وتربية الأجيال لبناء الأوطان، وكل أم عظيمة قدمت شهيداً روى بدمائه أرض مصرنا الغالية ليسطر قصة كفاح وطن يبني بشرف وبقوة مستقبلاً طموحاً لمصرنا الغالية.

مشيدة بدور الأم فى تماسك الأسرة المصرية والحفاظ عليها وتأصيل روح المحبة والتعاون بين جميع أفراد الأسرة فهي أم العالم والطبيب والمهندس والمزارع والعامل وهى أيضاً أم الشهيد وأم البطل التي ضحت بأعز ما تملك فداء للوطن لحفظ أمنه وإستقراره، وبفضل دمائهم الطاهرة نعيش اليوم مرفوعي الهامات والرؤوس، نشيد مشروعات قومية ونؤسس بنية تحتيه ترفع شأن الاقتصاد المصري وتمهد للمستقبل جيلاً واعداً يحافظ على عمران دولته وبنيان وطنه.

وبدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ يوسف ندا.

وخلال كلمتها أشارت مدير مديرية التضامن الاجتماعي الدكتورة فايزة زايد إلى الجهود التى تتم فى شتى القطاعات للمساهمة فى توفير حياة كريمة للمواطنين ومنها برنامج تكافل وكرامة ومشروعات التمكين الاقتصادي وتنمية المرأة الريفية والتنمية المجتمعية الشاملة وإعمار المنازل.

وفى ختام الحفل قامت نائب المحافظ بتكريم 50 أمًا من أمهات الشهداء والأم المثالية وأمهات الشهداء، وهن:

أم الشهيد جمعة رجب إسماعيل طلبة، أم الشهيد محمود إبراهيم الحرباوي، وأم الشهيد أحمد إسماعيل الطويل.

السيدة بدرية مصطفى عبد الحليم عباده، والسيدة هيام محمد علی محمد،والسيدة أمينة على مرسى دياب، والسيدة فتحية أحمد خليل بدر، والسيدة أمينة محمد حسن رسلان، والسيدة سعده منصور محمد طويله، والسيدة هناء خميس محمود أبوالعينين.

كما تم تكريم السيدة أمل صبحى عبد الوهاب على، والسيدة فاطمة محمد محمود فاید، والسيدة، عبلة حسن عبدالعال البلكيمي، والسيدة لوجين رحومه، والسيدة حمدية عبد الفتاح مبروك طرابية، والسيدة السيدة محمد عبد المجيد الزقزوق، والسيدة هدى السيد هلال، والسيدة فريدة محمد محمد بدوى، والسيدة سماء محمد سعد الشحات، السيدة هدى شعبان إبراهيم سالم، والسيدة مها السيد محمد العباسي ،والسيدة نبيلة رمضان عبد الحميد مشعل، والسيدة نجلاء فتحى عبدالمنعم درويش، والسيدة سامية جلال محمد عکاشة، والسيدة صفاء محمود عبدالعليم الشناوى، والسيدة راوية ياسين عبدالعزيز.

والسيدة فريدة فتح الله سنهوری، والسيدة مریم عبدالغفور الحبشي، والسيدة نجية محمد عبدالرؤف عبد الرحمن، والسيدة منى على عباس الامشاطى، والسيدة أمل محمد سيد عبد القادر، والسيدة ماجدة إبراهيم مصطفى، والسيدة صباح السيد عبد الحميد عتمان، والسيدة خميسة السعيد سيد أحمد الشافعي، والسيدة علية عبد الحميد سليم حسين، والسيدة نجاة نعيم ابراهيم الفرحاتى، والسيدة منی محمد محمد شمه، والسيدة صباح محمد بیومی حجاج، والسيدة نادية محمد رمضان ماضي ،و السيدة سميحة فؤاد مختار بولس، والسيدة هويدا رأفت على الشريف، والسيدة هالة محمد عبدالله مسعود، والسيدة أمل الحصافي خليفة خليل، والسيدة منال حسن نوار، والسيدة سوزان حسين فليل، السيدة حنان عادل أحمد سليمان الفيومى.

والسيدة جليلة محمد رمضان، السيدة منى على محمد السايس السيدة، وألفت على صالح، والسيدة، وسامية أحمد يوسف الأنصاري.