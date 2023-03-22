الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضمت 3500 مشترك.. تفاصيل ضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكية وتوزيع إنترنت بكفر الشيخ

الإدارة العامة لمباحث
الإدارة العامة لمباحث المصنفات

نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، في ضبط شخص لإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية وشبكة توزيع إنترنت لاسلكية بدون ترخيص على مستوى نطاق بعض الأجزاء من محافظة كفر الشيخ.

أكدت المعلومات والتحريات قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية، وشبكة توزيع إنترنت لاسلكية على مستوى نطاق بعض الأجزاء من محافظة كفرالشيخ، ومحل لبيع مستلزمات كسر الشفرة بدون ترخيص. 

وتبين من المعلومات قيامه بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة، وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص" نظير مبالغ مالية دون تصريح من الجهات المختصة.. بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن كفر الشيخ، تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها والمحل، وأمكن ضبط ("مالك الشبكة" – مقيم بدائرة مركز شرطة بيلا بكفرالشيخ). 

وبالتفتيش فى حضوره تم العثور على (وحدة معالجة مركزية "محمل على القرص الصلب الخاص بها برامج لفك تشفير القنوات المشفرة وإعادة توزيع خاصية الإنترنت"، 61 جهاز استقبال الإشارة ومعالجتها وفك الشفرة والمستلزمات والأدوات المُستخدمة لإعادة بثها عقب تشفيرها مرة أخرى بصورة لاسلكية). 

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب المخالفات السالف ذكرها بقصد تحقيق الربح المادى.

يشار إلى أن الشبكة الرئيسية ومحطة التقوية تغطى مسافة 30 كيلو، وتقدم الخدمة لحوالى 3500 مشترك نظير مبلغ مالى شهرى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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وائل لطفي

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