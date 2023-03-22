الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهمين بسرقة محامي تحت التهديد بشبرا الخيمة

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد لـ3 سنوات على المتهمين بسرقة شخص بالإكراه وتحت تهديد السلاح، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 27716 لسنة 2022 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4323 لسنة 2022 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمود ا أ"، 24 سنة، عاطل، و"أحمد إ م"، 23 سنة، عاطل، و"عامر ع ع"، 26 سنة، عاطل، سرقوا بالإكراه وتحت تهديد السلاح "ع م ن"، محام، 31 سنة، بأن سرقوا المنقولات المبينة وصفا بالأوراق "محفظة نقود وهاتف محمول ومبلغ مالي" مملوكة للمجني عليه، وذلك بفرض سطوتهم وإرهاب المجني عليه وشل مقاومته لهم الحيلولة دون الحصول على مقولاته.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء "2 مطواة"، بغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية علي النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من محام، بقيام 3 أشخاص بسرقته بالإكراه وتحت تهديد السلاح بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات، وأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.

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