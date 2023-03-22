طلعت عبد القوي: «كتف في كتف» أكبر مبادرات التحالف الوطني لدعم المواطن

تحدث طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وعضو مجلس إدارة الحوار الوطني، عن جهود التحالف الوطني في مختلف المحافظات، قائلًا: "التحالف الوطني للعمل الأهلي مستمر في تنفيذ المبادرات".

وأضاف “عبد القوى” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “extra news”، أن مبادرة "كتف في كتف" تعتبر من أكبر المبادرة الداعمة للمواطن، تخفيفًا للأعباء عن كاهل المواطن الأكثر احتياجًا، وهى رسالة من المجتمع المدني للمواطنين، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يوصى بالمواطنين الأكثر احتياجًا.

وأوضح “عبد القوي” أنه عقب إطلاق المبادرة الرئاسية غير المسبوقة "كتف في كتف" التي أطلقها الرئيس السيسى، الجمعة الماضي باستاد القاهرة، والتي تعتبر أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية لتوفير أكثر من 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لصالح أكثر من 30 مليون مواطن بجميع المحافظات، بدأت السيارات فى نقل المواد الغذائية لتوصيل المساعدات الغذائية للمستحقين بجميع المحافظات.

وأشار طلعت عبد القوي إلى أن مبادرة "رزق حلال" تدخل من ضمن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث توفر تمويل لـ149 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر للمواطنين.