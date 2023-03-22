مراسل «القاهرة الإخبارية»: تصريحات «ماكرون» اليوم أغضبت الفرنسيين

مراسل «القاهرة الإخبارية»:

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية، إن الدولة الفرنسية تنتظر الخميس الأسود غداً، والذي يشهد احتجاجات كبيرة للمواطنين الفرنسيين اعتراضاً على تعديلات قانون التقاعد الذي تعده الحكومة الفرنسية وتؤكد على ضرورة العمل به.

قانون التقاعد الفرنسي

وأكد “شقير” خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن العاملين بقطاعات “الطاقة، النقل، التعليم”، على رأس المشاركين في مظاهرات غدٍ اخميس، اعتراضًا على قانون التقاعد.

وتابع:"تبدأ غداً المظاهرات في تمام الساعة العاشرة صباحاً في عدد من المدن الفرنسية".

المظاهرات الفرنسية

وأضاف أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء، أثارت غضب الفرنسيين حيث أكد “ماكرون” أنه يدرك عدم قبول الفرنسيين للقانون مُشيرًا إلى أنه يسعى لتحقيق الصالح العام، واتهم النقابات العمالية بعدم التعاون مع الحكومة، ولهذا من المتوقع ازدياد أعداد المتظاهرين غداً.