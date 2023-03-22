الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

جامعة الأزهر تحتفل بـ«دنيا الأطفال» (صور)

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

نظم قسم الصحافة والنشر كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر برئاسة الدكتورة آيات رمضان حفل إصدار العدد السابع من مجلة دنيا الأطفال التي تصدر ضمن مادة الصحافة المتخصصة لطالبات الفرقة الثالثة بالقسم.

وتشكلت لجنة التحكيم من كل من الدكتور جمال النجار، والدكتورة دعاء الصعيدي، والدكتورة صفاء عادل، المدرس بالقسم، والزميل محمود الصيفي المخرج الصحفي بجريدة الدستور.

وقد أشاد المحكمون بجهود الطالبات في تحرير وتصميم وإخراج المجلة، كما أشادوا بجهود د. أسماء أمين، وم. حسناء خميس في إشرافهما على المجلة وتوجيه الطالبات حتى خرجت بصورة مُشرفة.

ولأول مرة في تاريخ إعداد مجلة دنيا الأطفال، أعدت الطالبات ملحقًا إضافيًا موجهًا للأمهات.

وكرمت الدكتورة آيات رمضان رئيس القسم، محكمي مجلة دنيا الأطفال، مشيدة بملاحظاتهم القيمة التي أثرت الحلقة النقاشية لإصدار العدد السابع.

وأكدت الأهمية الخاصة التي تحظى بها مجلة "دنيا الأطفال" لكونها مشروعا لا يتوقف بتعاقب الدفعات، كما أكدت ترقبها لخروج مشروعات تخرج هؤلاء الطالبات لأنها شهدت تطورًا ملحوظًا في المحتوى والإخراج عمن سبقوهن.

كما أشادت بجهود المشرفات د أسماء أمين، وم. حسناء خميس، ومواجهتهما لجميع العقبات مع الطالبات حتى خرجت للنور.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الطالبات اللاتي شاركن في إعدادها لمجهودهن المتميز.

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