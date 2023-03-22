الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يكرم الأمهات المثالية وذوي الهمم ويحتفل بيوم اليتيم

جانب من تكريم الأمهات
جانب من تكريم الأمهات المثاليات

كرم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، الأمهات المثاليات من الفائزات لهذا العام على مستوى الجمهورية ومستوى المحافظة، بمناسبة "عيد المرأة ويوم اليتيم"، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور سيد الشرقاوي رئيس جامعة السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد والمهندس محمد عبد الله رئيس شركة النصر للبترول في الاحتفالية التي أقيمت بأكاديمية النصر للبترول بالسويس.

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كما حضر كل من العقيد رامي سعد مديرا عاما مكتب محافظ السويس والعميد أحمد موسى المستشار العسكري لمحافظة السويس وأميمة رفعت مدير مديرية التضامن الاجتماعي ورمضان أبو الحسن رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بالسويس والمهندسة فوزية عبد الله مقررة المجلس القومي للمرأة والنائب سيد الكرماوى والنائبة عفاف زهران عضوا مجلس النواب والنائب حافظ شوشة والنائب سيد عبده عضو مجلس الشيوخ وممثلي الجمعيات الأهلية وجمعية الأورمان ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية ومديري المديريات وأسر المكرمين.

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خلال الاحتفال، أشاد المحافظ بمكانة المرأة ودورها الكبير في المجتمع وتربية ورعاية الأسرة والحفاظ على كيانها وأشاد بالدور الهام للمرأة في التربية وتحقيق التميز في أي مجال من مجالات الحياة.

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كما أشاد بدور المرأة العاملة، التي تعمل جنبا إلى جنب مع الرجل في جميع الميادين، مؤكدا الدور الفعال الذي لعبته المرأة المصرية عبر السنوات الطويلة الماضية وفي الثورة المصرية الحديثة.

وفي كلمته كلف المحافظ رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية بمحافظة السويس بتوفير 30 كرسيا كهربائيا لذوي الاحتياجات الخاصة.

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وفي اللقاء كرم المحافظ الأمهات المثاليات وهم مرفت السيد محمد الأم المثالية الثالثة علي مستوى الجمهورية والأولى علي مستوى محافظة السويس وسوسن عبد الرحمن إسماعيل الأم المثالية علي مستوى محافظة السويس لذوي الهمم وآمنة علي نصر الأم المثالية المركز الأول مؤسسات علي مستوى الجمهورية.

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كذلك كرم محافظ السويس المتميزين على مستوى ذوي القدرات الخاصة والأيتام بمناسبة قرب احتفال بيوم اليتيم وتكريم القادرين باختلاف من ذوي الهمم والأطفال من الجمعيات بالمحافظة لمن حققوا التميز الدراسي والأخلاقي والمهني بالإضافة إلى توزيع عدد ثلاثين كرسيا متحركا للإعاقات الحركية من إحدى الجمعيات الأهلية الكبرى في إطار مساهمات تحالف دعم العمل الأهلي.

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كما كرم محافظ السويس عددا من الأطفال من دار الأيتام، وبعض الفتيات لتفوقهم العلمي والدراسي.
وفي نهاية الاحتفال قدم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس تحية لكل الأمهات تقديرا واعترافا بالفضل وإعلاء العطاء والجهد المبذول.

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مصر السويس تكريم الأم الأمهات المثالية

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