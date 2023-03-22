محافظ سوهاج: 16 منفذًا لـ«أهلًا رمضان» توفر السلع بأسعار مخفضة للمواطنين

قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن إجمالي عدد معارض "أهلًا رمضان" التي تمت إقامتها بنطاق المحافظة، بلغ 16 معرضًا بجميع مراكز ومدن المحافظة، لبيع السلع والمنتجات الغذائية والمواد التموينية، بأسعار مخفضة للمواطنين طوال شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتوسع فى إقامة معارض أهلًا رمضان لتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأوضح "الفقي" أنه تمت إقامة 4 معارض بنطاق مدينة سوهاج، بالإضافة إلى معرضين بطهطا، ومعرضين بجرجا، ومعرض واحد بمراكز "أخميم، دارالسلام، ساقلتة، البلينا، المنشأة، المراغة، طما، جهينة"، بالتعاون مع الغرفة التجارية، ومديرية التموين بالمحافظة، مؤكدا استمرار عمل تلك المعارض طوال الشهر الكريم .



وأشار محافظ سوهاج إلى توفير العديد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، لافتا إلى التنسيق التام بين مديرية التموين ومباحث التموين، والوحدات المحلية، وجميع الجهات المعنية، لمراقبة تلك المنافذ والأسواق، والتأكد من توافر جميع السلع والمواد الغذائية .



وأضاف "الفقي" أن المنافذ والشوادر والمعارض والمجمعات الثابتة والمتحركة لتوفير المنتجات والسلع الغذائية للمواطنين، تمت إقامتها بالتعاون مع وزارة التموين، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، ووزارة الزراعة، وذلك في إطار خطة المحافظة بالتوازي مع جهود الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



ومن جانبه، أشار محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن عدد منافذ الجمعيات الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين بنطاق المحافظة بلغ 636 منفذا، منها "393 منفذ جمعيتي، و 132 مجمعات استهلاكية، و92 جمعيات استهلاكية فئوية، و15 سيارة متنقلة مشروع "عربتي"، و4 منافذ للشركة المصرية لتجارة الجملة".

وأشار إلى أن عدد منافذ البيع الثابتة والمتحركة التابعة للقوات المسلحة بلغ 35 منفذا، منها 9 منافذ متحركة، وبلغ عدد منافذ البيع التابعة لوزارة الداخلية 13 منفذا ثابتا "أمان"، و4 منافذ ثابتة "كلنا واحد"، لافتًا إلى وجود 2 منفذ ثابت للغرفة التجارية، ومنفذ ثابت للزراعة .