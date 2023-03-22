الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة.. معارض فنية بالأنفوشي وبولكلي احتفالًا بعيد الأم

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

أقام فرع ثقافة الإسكندرية احتفالية بقصر ثقافة الأنفوشي، أمس الثلاثاء، بمناسبة عيد الأم، بدأت بافتتاح معرض فني تضمن ما يزيد عن 80 لوحة فنية للموهوبين من سن 8 إلى 16 سنة بالخامات والألوان المختلفة، بمشاركة المواقع الثقافية قصر الأنفوشي، الشاطبي، بيت ثقافة 26 يوليو، رشدي، وأبو قير، كما قدم نادي أدب الموهوبين عددًا من القصائد الشعرية، جاءت الفعاليات بحضور عزت عطوان مدير عام الفرع، ونخبة من الفنانين والمثقفين. 

واستكمالًا لفعاليات الفرع نظم بيت ثقافة بولكلي معرضًا فنيًا بمناسبة عيد الأم بحضور الأطفال المشاركين، تضمن لوحات متنوعة وكروت تهنئة وعلب هدايا من خامات معاد تدويرها، كما أقامت مكتبة النزهة ورشة تصميم صندوق للزهور بكرتون معاد تدويره وورق كروشيه وأسلاك معدنية ضمن نشاط مرسم الطفل تدريب الفنانة شيرين غنيم.

وفي قصر ثقافة المحمودية أحيت فرقة أبو قير للموسيقى العربية حفلا فنيا بعنوان "ليلة في حب ست الحبايب" بقيادة المايسترو سامح إبراهيم، كما عقدت ورشة أدبية بعنوان "إبداعات صغيرة" لاكتشاف المواهب الصغيرة في الشعر والغناء.

فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة قصر ثقافة الانفوشي ٨٠ لوحة فنية للموهوبين نادي أدب الموهوبين بيت ثقافة بولكلي عيد الأم

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