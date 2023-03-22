سيدة مسنة لـ«السيسى»: ربنا يبعد عنك ولاد الحرام

وجهت سيدة مسنة، رسالة للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته التفقدية بأكاديمية الشرطة فجر اليوم الأربعاء.

وقالت: "ربنا يبعد عنك ولاد الحرام ويسترك ويصلح حالك ويوسع عليك ويكفيك شر المرض وربنا يحميك".

وبث التليفزيون المصري، منذ قليل، تقريرًا حول تفاصيل الجولة التفقدية للرئيس عبدالفتاح السيسي بمقر أكاديمية الشرطة، التي أجراها فجر اليوم الأربعاء.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم، الأربعاء، مقر أكاديمية الشرطة، بحسب ما صرح به المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.