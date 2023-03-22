الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى يهنئ طلبة أكاديمية الشرطة بحلول شهر رمضان «فيديو»

جريدة الدستور

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، التهنئة لطلاب أكاديمية الشرطة وقياداتها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، ووجه الشكر لوزارة الداخلية على جهودها في تعزيز الأمن والاستقرار.

وقال الرئيس السيسي، مخاطبا طلبة أكاديمية الشرطة: “باهنيكم وبتمنى لكم التوفيق وكل عام وأنتم طيبون”.

وتابع: “هقولكم حاجة، وانت بتتدرب هنا لازم تخلي بالك من نفسك ومن زميلك وتتابع كل حاجة وتبقى واعي وفاهم ومتسبش حاجة تعدي عليك من غير ما تعرفها وتفهمها كويس جدا”.

واختتم: “في النهاية سواء كانت المدة سنة أو اثنتين أو أربعة إن شاء الله الأيام تمر بسلام، وزي ما جينا النهاردة نهنيكم هيكون في يوم تاني وانتوا بتتخرجوا هنهنيكم فيه، وأنا بشكركم وبشكر قيادة الأكاديمية ووزارة الداخلية، وبتمنى لكم كل التوفيق وكل سنة وانتوا طيبين”.

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