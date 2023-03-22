الأربعاء 22 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى لطلاب أكاديمية الشرطة: حماية الوطن أشرف مهمة يقوم بها الإنسان

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل عمل يتم بإخلاص وتفان هو أعظم عمل، مشيرا إلى أنه دائما ما يحب العمل على قلب رجل واحد.

وتمنى الرئيس السيسي، خلال كلمة ألقاها خلال زيارة تفقدية لمقر أكاديمية الشرطة، التوفيق لطلاب الأكاديمية، معلقا: «استمروا وحسنوا دايما من أدائكم لأن التعليم والتدريب هو كل شيء».

وأردف الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن حماية الوطن هي أشرف مهمة يقوم بها أي إنسان، موجها التهنئة لطلبة أكاديمية الشرطة ومتمنيا لهم كل التوفيق.

 

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