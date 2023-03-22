البنك الدولى: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 411 مليار دولار

أعلن البنك الدولي عن أن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا تتطلب 411 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي أوضح أن موظفيه وضعوا التقدير الجديد بعد يوم من التوصل إلى اتفاق مع المسئولين الأوكرانيين بشأن حزمة قروض بقيمة 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات، سيوافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة. ويمكن الاستفادة من مليارات الدولارات من المساعدات من الهيئات الأخرى.

وذكرت صحيفة إنديا بوست الهندية، أنه من المتوقع الآن أن تكلف إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني بعد الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام، 411 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 2.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا المتوقع لعام 2022، والبنك الدولي، والأمم المتحدة.