الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنك الدولى: إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب 411 مليار دولار

اوكرانيا
اوكرانيا

أعلن البنك الدولي عن أن إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا تتطلب 411 مليار دولار.

وكان صندوق النقد الدولي أوضح أن موظفيه وضعوا التقدير الجديد بعد يوم من التوصل إلى اتفاق مع المسئولين الأوكرانيين بشأن حزمة قروض بقيمة 15.6 مليار دولار لمدة أربع سنوات، سيوافق عليها المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في الأيام المقبلة. ويمكن الاستفادة من مليارات الدولارات من المساعدات من الهيئات الأخرى.

وذكرت صحيفة إنديا بوست الهندية، أنه من المتوقع الآن أن تكلف إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني بعد الحرب الروسية الأوكرانية منذ أكثر من عام، 411 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 2.6 ضعف الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا المتوقع لعام 2022، والبنك الدولي، والأمم المتحدة.

أوكرانيا روسيا حرب اعمار دولار

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