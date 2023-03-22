الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«هندسة سوهاج» تحتفل بالمرأة المصرية.. وتكرم الأمهات المثاليات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

شهد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، احتفالية يوم المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات، والتي نظمتها كلية الهندسة، بمقر الكلية بالحرم الجامعي الجديد، بحضور كلاً من الدكتور خالد عمران، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد قاسم، عميد الكلية، والدكتور طلعت علي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية المجتمع، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالكلية.

وفي بداية كلمته، هنأ رئيس الجامعة الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما قدم التهنئة لكل أمرآة وأم مصرية، والتي تمثل أيقونة للعام بأكلمه وليس ليوم واحد فقط، إيماناً بمكانتها وأهمية تكريمها لدورها وفضلها في صنع القيادات، تقديرا لجهودها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد عبدالخالق أن الاحتفال بالمرأة المصرية أصبح تقليدًا هامًا، خلال شهر مارس والذي يمثل شهر المرأة، حيث يتم خلاله الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية، وعيد الأم، فهي رمز لا ينسي في العطاء الذي لا ينقطع، فالتاريخ حافل بنساء كن علامات بارزة على مر الأزمنة.

وفي كلمته، قال الدكتور خالد عمران، إنه انطلاقًا من الدور المجتمعي الذى تتبناه الجامعة، يتم الاحتفال والتكريم للمراة والأم المصرية، وذلك تاكيداً علي أهمية دورها كجزء وكيان لا ينفصل عن المجتمع ككل، وإنها أثبتت أنها قادرة على التغيير والعمل، وتحمل المسؤولية وإثبات نفسها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وفي كلمته، قدم الدكتور أحمد قاسم، الشكر لرئيس الجامعة على دعمه الدائم والمتواصل للكلية في كافة الأنشطة التي تنفذها، مقدماً التهنئة لجميع المكرمات من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، متمنياً لهم داوم التوفيق والنجاح بحياتهم.

وذكر الدكتور طلعت على أن الاحتفال بهذه المناسبة رسالة لكل امرأة مصرية كافحت على مر التاريخ، بأنها قادرة على التضحية والعطاء، من أجل إعداد جيل جيد محب لوطنه وقادر على صنع التنمية بالمستقبل، مقدماً الشكر لإدارة الكلية على الإعداد الجيد والتنظيم المتميز للاحتفالية.

احتفالية يوم المرأة احتفالية يوم المرأة المصرية أعضاء هيئة التدريس والعاملين أعضاء هيئة التدريس اقتصادية التنمية المستدامة

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