رئيس جامعة مطروح يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

هنأ الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الأربعاء، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل على الشعب المصري العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما تقدم رئيس جامعة مطروح بخالص التهنئة إلى نواب رئيس الجامعة والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، بهذه المناسبة المباركة متمنيا للجميع كل الخير والتوفيق فى هذا الشهر الفضيل.