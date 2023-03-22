تتسع لمئات المصلين.. إحلال وإنشاء عدد من دور العبادة بمحافظة سوهاج

تولي الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بإعمار بيوت الله وتجديدها بأنحاء الجمهورية وخاصة المساجد العتيقة التي خصصت لها ميزانية ضخمة، وتأتي مشروعات إحلال وتجديد وإنشاء عدد من المساجد في محافظة سوهاج، ضمن خطة الدولة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية شهدت محافظة سوهاج طفرة كبيرة في قطاع دور العبادة من إحلال وتجديد ومنشآت جديدة في المساجد، وفي السطور التالية نسرد بعض المساجد التي تم افتتاحها وآخرى شهدت أعمال تجديد.

مسجد الفتح الإسلامي

ضمن مشروعات الدولة المصرية في قطاع دور العبادة بمحافظة سوهاج، مشروع إحلال وتجديد مسجد الفتح الإسلامي بقرية نجع المهدي التابع لمحافظة سوهاج، والذي تم تنفيذه في مايو 2022 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم الإنتهاء من إحلال وتجديد مسجد الفتح الإسلامي بقرية نجع المهدي التابع لمركز ومدينة جهينة بمحافظة سوهاج.

مسجد الرحمة

شهدت محافظة سوهاج تنفيذ عدد من المشروعات والمنشآت الجديدة في قطاع دور العبادة، والتي من ضمنها مشروع مسجد الرحمة بجبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر التابعة لمحافظة سوهاج، والذي تم تنفيذه في فبراير عام 2022، وقد تم تنفيذ مشروع مسجد الرحمة بجبانات أخميم الجديدة بحي الكوثر المسجد على مساحة 450 متر مربع، وهو يتسع لعدد من 300 إلى 400 مصلي.

مسجد الدكتور صلاح أبو زيد

ضمن المشروعات الجديدة التي شهدتها محافظة سوهاج في قطاع دور العبادة، افتتاح مسجد الدكتور صلاح أبو زيد بمحافظة سوهاج، والذي تم تنفيذه في يناير 2021 بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقد تم افتتاح مسجد الدكتور صلاح أبوزيد بجامعة سوهاج الجديدة على مساحة 300 متر ويتسع المسجد لما يقرب من 400 مصلى، وقد بلغت إجمالي تكلفة بناء مسجد الدكتور صلاح أبو زيد 3 مليون جنيه.