وزيرة التضامن توجه بتكثيف الأنشطة لتوعية الشباب بالجامعات

وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، باستمرار تكثيف الأنشطة التوعوية باستخدام أساليب إبداعية لتوعية الشباب وطلاب الجامعات من أضرار تعاطى المواد المخدرة تزامنا مع تنفيذ أكبر برنامج وقائي لحماية طلاب المدارس من الوقوع في براثن الإدمان من خلال مكون مرئي بفيديوهات توعوية تبرز مخاطر الإدمان.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التوعوية عن أضرار الإدمان من خلال "بيوت التطوع" التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى العديد من الجامعات المصرية.

وأضاف أن الأنشطة تستهدف توعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة والرد على استفسارات الطلاب فيما يتعلق بمشكلة الإدمان وكذلك شرح آليات عمل الخط الساخن للصندوق "16023" وكيفية التواصل معه من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، كما يتم إعداد سلسلة أعمال مسرحية حول أضرار الإدمان لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات، وأيضا تنفيذ أنشطة توعوية لطلاب المدارس تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة.

ونظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق عرض مسرحي تحت عنوان "sale" بالجامعات المصرية لتوعية الطلاب بأضرار تعاطي المواد المخدرة.

الخط الساخن

يمثل الخط الساخن أحد أهم الآليات الفاعلة فى التعامل مع مشكلة الإدمان والتعاطى، وذلك من خلال وفاءه بمتطلبات المواجهة العاجلة سواء تمثلت هذه المواجهة فى شكل معلومة عن المخدرات وتعاطيها أو تقديم مشورة تستدعيها ملابسات حدوث أزمة فردية أو أسرية متصلة بالإدمان، أو توجيه لأماكن الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية المتخصصة فى الإدمان التابعة للخط الساخن، ويقدم الخط الساخن الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة.