كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة أول أيام رمضان الخميس 23 مارس 2023.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس أول أيام رمضان، مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للدفء على السواحل الشمالية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا طفيفا، غدا الخميس، أول أيام شهر رمضان الكريم، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى 25 درجة مئوية، مع وجود فرص أمطار على المناطق الساحلية ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري، وقد تمتد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، والأجواء ستكون شبه مستقرة.

طقس أول أيام رمضان الخميس 23 مارس 2023

طقس الخميس الموافق 23 مارس 2023 أول أيام رمضان، يشهد سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية والغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة في طقس أول أيام رمضان

أما عن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس أول أيام شهر رمضان المعظم، فقد جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

طقس الأيام الأولى من رمضان

وتشهد البلاد يوم الخميس 23 مارس 2023 أول أيام شهر رمضان، نشاطا في الرياح على مناطق من شمال الصعيد على فترات متقطعة، أما الجمعة والسبت 24 و25، تشهد البلاد نشاطا في الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.