الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رمضان الخير.. الداخلية توزع عبوات غذائية على المرأة المعيلة

الداخلية توزع عبوات
الداخلية توزع عبوات غذائية

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "كلنا واحد – رمضان الخير" لتوزيع عبوات غذائية على "المرأة المعيلة" بكل محافظات الجمهورية.

جاء ذلك استمرارًا للجهود التى تبذلها كل الأجهزة والقطاعات بوزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، لاسيما تقديم أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للأسر بالمناطق الأولى بالرعاية.

وفى إطار مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وفى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الداخلية فى المشاركة المجتمعية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

كاهل المواطنين رمضان المبارك المرأة المعيله عبوات غذائية الداخلية

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