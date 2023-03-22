الفريق أسامة عسكر يشهد بيانًا عمليًا للتكتيكات الصغرى والمهارة بالجيش الثانى الميدانى

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بياناً عملياً للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أ ح محمـد ربيع، قائد الجيش الثاني الميداني، أكد خلالها الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لكل تشكيلات ووحدات الجيش الثاني الميداني لتكون قادرة على أداء مهامها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه الطبوغرافي وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

ونقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات الفريق أول محمـد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لرجال الجيش الثاني الميداني، مشيدًا بدورهم البطولى فى عودة مظاهر الحياة الطبيعية بمدن وقرى شمال سيناء لينعم أهلها بالأمن والاستقرار.

وأثنى رئيس أركان حرب القوات المسلحة على الأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في البيان، وناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام كافة، كما قام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء إدارة العمليات.

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية.