«القوى العاملة»: فرص عمل جديدة للشباب بالإسكندرية

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن تنظيم لقاءات للشباب من الجنسين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب من الجنسين مع مسئولي جمعية رجال الأعمال بقاعة المديرية، لشغل 44 فرصة عمل للشباب من الجنسين وذلك بالتعاون مع الجمعية.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم فى الحصول على تلك الفرص.

وجاء فى التقرير الذى تلقته الوزارة، من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه جار عمل الإنترفيو لـ24 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم والانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتعيين، كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها عقد عمل سنوي قابل للتجديد، وفرص للتثبيت داخل الشركة، وعلاوة استثانية، وتأمين إجتماعي، وزيادة سنوية 10% رعاية صحية واجتماعية، فضلا عن صرف منح للمناسبات والأعياد، وحضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وعزيزة محمد صابر باحث بالادارة، وسعاد رمضان مدير مكتب تشغيل المنتزه.

وأضاف وكيل المديرية أن أحد مسئولي الجمعية قام بتوضيح طبيعة العمل والامتيازات المقدمة، وأكد وكيل المديرية أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بالشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات.

فرص عمل

IMG-20230322-WA0023

IMG-20230322-WA0024

IMG-20230322-WA0025

IMG-20230322-WA0026

IMG-20230322-WA0027

IMG-20230322-WA0028

IMG-20230322-WA0029

IMG-20230322-WA0030