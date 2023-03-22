الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة»: فرص عمل جديدة للشباب بالإسكندرية

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عن تنظيم لقاءات للشباب من الجنسين بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالاسكندرية، وتنظيم مقابلات شخصية للمتقدمين من الشباب من الجنسين مع مسئولي جمعية رجال الأعمال بقاعة المديرية، لشغل 44 فرصة عمل للشباب من الجنسين وذلك بالتعاون مع الجمعية.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتوفير فرص عمل لائقة وحقيقية للشباب من الجنسين بالتعاون والتنسيق مع شركات القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظات مع إعطاء الأولوية لذوي الهمم فى الحصول على تلك الفرص.

وجاء فى التقرير الذى تلقته الوزارة، من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، أنه جار عمل الإنترفيو لـ24 من المتقدمين واستكمال أوراق المرشحين وتحرير عقود العمل والتأمين عليهم والانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بالتعيين، كما تتضمن الوظائف مجموعة من المزايا منها عقد عمل سنوي قابل للتجديد، وفرص للتثبيت داخل الشركة، وعلاوة استثانية، وتأمين إجتماعي، وزيادة سنوية 10% رعاية صحية واجتماعية، فضلا عن صرف منح للمناسبات والأعياد، وحضر اللقاء مي مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وعزيزة محمد صابر باحث بالادارة، وسعاد رمضان مدير مكتب تشغيل المنتزه.

وأضاف وكيل المديرية أن أحد مسئولي الجمعية قام بتوضيح طبيعة العمل والامتيازات المقدمة، وأكد وكيل المديرية أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بالشباب وتوظيفهم بوظائف حقيقية من أجل مواجهة تحديات البطالة بتوفير فرص عمل لائقة  للشباب من خلال التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة من المحافظة ضمن المبادرات الرئاسية حياة كريمة لتوفير فرص عمل لحملة المؤهلات العليا من الجنسين بجميع التخصصات.

فرص عمل

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مديرية القوى العاملة بالإسكندرية جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية مقابلات شخصية فرصة عمل وزير القوى العاملة حسن شحاتة ذوي الهمم

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