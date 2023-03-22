الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط لصوص مقابر الموتى فى القليوبية

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن ضبط المتهمين بسرقة بوابات المقابر في القليوبية عقب رصد تداول بعض الصور على إحدى الصفحات عبر موقع فيسبوك، تتضمن سرقة أبواب حديدية خاصة بمقابر بالقليوبية تم ضبط مرتكبى الواقعة.

جاء ذلك في ضوء ما تم تداوله على موقع فيسبوك، متضمناً صوراً فوتوغرافية تشير إلى سرقة أبواب إحدى المقابر.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل التقنى أمكن التوصل إلى أن الصور المتداولة لمقابر بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية، وتبين عدم ورود أى بلاغات فى هذا الشأن.

باستدعاء الحارس الخاص بالمقابر قرر باكتشافه سرقة بوابتين حديدية لمقبرتين، ولم يتهم أحدا في ارتكاب الواقعة.

وأشار إلى عدم الإبلاغ لعدم رغبة ملاك المقبرتين فى اتخاذ أى إجراءات قانونية.

وباستدعاء أحد مالكى المقبرتين وسؤاله أيد ذلك، وبتكثيف جهود التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

كما تم بإرشادهما ضبط الأبواب المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

القليوبية وزارة الداخلية بوابات المقابر سرقة فيسبوك

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