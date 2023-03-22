ممر شرفى لرئيس محكمة إيتاى البارود لتهنئته بتكريم وزير العدل

نظم العاملون بمحكمة جنوب دمنهور ومقرها محكمة إيتاي البارود الابتدائية، ممرًا شرفيًا للمستشار مينا مدحت محروس لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور، وذلك من أجل تقديم التهنئة له على تكريمه من قبل المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك على ما بذله من جهد فى المساهمة في تطوير العمل داخل المحاكم التابعة لدائرة جنوب دمنهور وافتتاح المكاتب الرقمية بها من أجل التسهيلات لجميع المواطنين.

ووقف في الممر الشرفي العشرات من العاملين بالمحكمة في مشهد مشرف، وانتظروا قدوم المستشار مينا مدحت رئيس المحكمة عند حضوره فى الصباح الباكر، وفوجئ بتجمع العاملين بالمحكمة بالممر الشرفي الذي قاموا بتنظيمه، ووجهوا له التحية على ما بذله من مجهودات كبيرة خلال فترة عمله بالمحكمة.

كان العاملون بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية قد اتفقوا فيما بينهم على تنظيم ممر شرفي بمقر المحكمة للمرة الأولى في تاريخ المحكمة من أجل تقديم التهنئة لرئيس المحكمة على تكريم المستشار وزير العدل وتسليمه شهادة تقدير تم التوقيع عليها من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية نظرًا لما قدمه خلال هذه الفترة الوجيزة من إنجاز الأعمال وحسن المعاملة للعاملين بالمحكمة ونشر ثقافة العمل الجماعي والروح الطيبة بين العاملين.

وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، قد قام بتكريم المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور، ومقرها محكمة إيتاى البارود، وذلك من خلال الاحتفال الذى أقامته وزارة العدل بمناسبة تكريم القضاه المتميزين، وذلك بحضور المستشار محمد عيد محجوب رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، والمستشار النائب العام.

وتم تسليم المستشار مينا مدحت لوقا رئيس محكمة جنوب دمنهور شهادة تقدير تم التوقيع عليها من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تقديرًا للجهود التى بذلت في الجهود الكبيرة التى تمت من أجل تطوير ورفع كفاءة جميع محاكم المحافظة، وكذلك المساهمة في الانتهاء من أعمال التحول الرقمى داخل العديد من المحاكم التابعة لمحكمة جنوب دمنهور.



أكد المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية التعاون والتنسيق بين محافظة البحيرة وكل الجهات القضائية، وذلك من أجل العمل على تلبية احتياجات المواطنين والمتقاضين وحل وتسوية المشاكل فى أسرع وقت ممكن وبدون أى مشكلة.