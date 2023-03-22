الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الغرف التجارية» تؤكد أهمية دور المرأة وانعكاسه على المجتمع والمؤسسات

إبراهيم العربي
إبراهيم العربي

أكّد المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية الدور الاجتماعي وما له من مردود إيجابي على المجتمع بشكل عام، وداخل المؤسسات بصفة خاصة.

جاء ذلك خلال احتفالية غرفة القاهرة التجارية التي أُقيمت أمس الثلاثاء تحت رعايته بمناسبة عيد الأم، وكرم خلالها العربي عددًا من موظفات وموظفي الغرفة الذين بلغوا سن التقاعد، بجانب عدد من الموظفات والموظفين في قطاعات وإدارات الغرفة المختلفة.

ووجّه العربي التهنئة لكل موظفات وموظفي غرفة القاهرة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وشهدت الاحتفالية الكرنفالية فقرة عرض مسرحي للأطفال، والتي أشاد بها الحضور، كما تخلل الاحتفالية توزيع بعض الهدايا والتقاط بعض الصور التذكارية مع المهندس إبراهيم العربي الذي أصر كعادته وحبه للأطفال على التقاط بعض الصور التذكارية معهم، مُشيدًا بما قدموه من عرض مسرحي خلال الاحتفالية.

وشدّد المهندس إبراهيم العربي على أهمية استمرار هذا الدور المجتمعي والحرص على زيادته، حيث أنه يؤدي إلى تقارب أنماط  الشخصيات المختلفة ويزيد من الترابط بين كافة العاملين بالمؤسسات، وهو ما ينعكس بالإيجاب على التعاملات بين الجميع، الأمر الذي بالتبعية يعود بالنفع على أداء هذه المؤسسات. 

إبراهيم العربي الاحتفالية الاتحاد التعاملات الصور التذكارية

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وائل لطفي

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