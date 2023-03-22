الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب المنتخب الوطنى يركز على النواحى الفنية قبل مواجهة مالاوى

فيتوريا
فيتوريا

ركز البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، على النواحى الفنية خلال التدريبات، استعدادا لمواجهة منتخب مالاوى بعد غد الجمعة فى الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 التى تستضيفها كوت ديفوار مطلع العام المقبل، وذلك من خلال منح اللاعبين بعض التعليمات بشأن كيفية التحرك وتفادى اللعب العشوائى المتوقع من منتخب مالاوى.

وتحدث فيتوريا مع لاعبى الفراعنة خلال التدريبات حول كيفية التغلب على الطريقة التى يؤدى بها منتخب مالاوى والتى تعتمد على العشوائية فى الأداء والتجمع بعدد كبير من اللاعبين حول الكرة، الأمر الذى قد يعيق تحركات بعض لاعبى الفراعنة خلال المباراة وهو ما يحتم على الجميع ضرورة تسليم الكرة على الأرض وعدم الاعتماد على الكرات الطولية أو العرضية، حتى تكون مهمة الصول لمرمى مالاوى سهلة دون تعقيد.

وشدد المدرب البرتغالى على ضرورة التركيز فى البداية من أجل احراز هدف امتصاص الحماس المتوقع من جانب منتخب مالاوى، حتى لا يحصلون على دفعة معنوية بمرور الوقت فى حال استمرار التعادل، خاصة فى ظل حاجة المنتخب الوطنى لتحقيق الفوز فى تلك المباراة لاعادة الامور إلى نصابها الطبيعى فى ترتيب المجموعة، فى ظل الخسارة التى تلقاها منتخب مصر فى الجولة الثانية أمام منتخب اثيوبيا.

وخاض المنتخب الوطنى مرانه الثانى أمس بمشاركة 23 لاعب بعد انضمام باقى المحترفين وكذلك لاعبى بيراميدز، الذين غابوا عن المران الأول الذى أقيم مساء الاثنين الماضى بمشاركة  15 لاعبا وهم محمد الشناوي محمد صبحي ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وأحمد فتوح وهشام صلاح وطارق حامد ومروان عطية وأحمد عبد القادر وحمدي فتحي ومحمود حمادة ومحمود كهربا وسيد زيزو وعمر مرموش ومصطفي محمد، بالإضافة إلى محمد أحمد حارس المنتخب الأوليمبي لوجود حارسين فقط في المران نظرًا لتأخر وصول لاعبي بيراميدز، من المغرب عقب مواجهة فريق الجيش الملكي في الكونفدرالية.

أثيوبي أرض استعدادا أفريقي الأرض الامر استمر إثيوبيا

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