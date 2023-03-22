الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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قبل افتتاحه.. مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير يكشف أبرز الاستعدادات

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير

قال حسين كمال، مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير، إن المتحف يضم واحدًا من أكبر مراكز الترميم بالعالم، و19 معملًا لكل أنواع الصيانة، مؤكدًا أن المركز يعد الأكبر من نوعه في العالم.

وأضاف خلال لقائه على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن مركز الترميم الموجود بالمتحف يمثل مدرسة مصرية في علوم الترميم بشكل عام، مشيرًا إلى أن المتحف يضم معامل مخصصة للصيانة الوقائية، مؤكدًا أن المركز حصل بالفعل على شهادة الأيزو.

وأشار إلى أن مركز الترميم بالمتحف المصري الكبير سيكون أيضًا مركزًا للتدريب والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الجهود الدولية في هذا المجال.

 

وحول آلية العرض، قالت منى نعمان، المسؤولة عن هذا الملف في المتحف المصري الكبير، إن مساحته تتيح للزائرين الاستمتاع بأكثر من تجربة، بالإضافة إلى معلومات عن القطع الأثرية، مؤكدة أن المساحة المعلقة بالمتحف تعرض لأول مرة في مصر.

وذكرت أن مساحة المتحف كبيرة للغاية، وتساعد على تقديم صورة جيدة للزائر، كما يعمل المتحف على تحقيق أسلوب العرض المشجع على الإبداع لدى الزائر، لافتة إلى أنه يعتمد على رقمنة القطع الأثرية.

ونوهت بأن مساحة العرض المتحفي المؤقت تبلغ 3 آلاف متر، كما تبلغ مساحة قاعة كنوز الملك توت عنخ آمون 7 آلاف متر مربع.

 

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