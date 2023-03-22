الرئيس السيسى يتلقى اتصالًا هاتفيًا من ملك البحرين للتهنئة بحلول رمضان

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك المملكة البحرينية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جلالة ملك البحرين توجه بالتهنئة للرئيس بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنيًا لمصر والشعبين الشقيقين كل تقدم وازدهار.

وقد بادل الرئيس الملك البحريني التهنئة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات.