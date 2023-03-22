ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان، ويسعى الكثير لمعرفة مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023 الموجوده في مختلف محافظات مصر، وذلك ونظراً الإستعداد المواطنين لشهر رمضان الكريم وحاجتهم في شراء متطلباتهم من حيث المأكولات وحاجتهم لمعرفه الأسعار.

مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023

وتنشر “الدستور” في السطور الآتية مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023.

ولاسيما أن تم إطلاق معارض أهلا رمضان منذ يوم الأحد الموافق 1 يناير لعام 2023 في جميع أنحاء المحافظات، ويستمر الافتتاح لحد الآن بشكل مستمر، وانخفضت الأسعار مع اقتراب شهر رمضان بشكل ملحوظ.

مواعيد معرض أهلا رمضان 2023

وتصبح مواعيد عمل معرض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات من الساعه التاسعة صباحاً لساعه التاسعة مساءً، ويتوفر في معرض أهلا رمضان جميع السلع الغذائيه والمنتجات المتنوعة للمواطنين بأسعار أقل عن مراكز البيع الأخري بحيث تبدأ بعض المنتجات من 10 جنيه بداخل معرض "أهلا رمضان" ولهذا نجد أن الانخفاض بالأسعار نفذ بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف عن المواطنين العبء نتيجة لما حدث في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار معرض أهلا رمضان 2023

وفي بعض السطور التالية سنوضح مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023