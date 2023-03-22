مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023
ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان، ويسعى الكثير لمعرفة مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023 الموجوده في مختلف محافظات مصر، وذلك ونظراً الإستعداد المواطنين لشهر رمضان الكريم وحاجتهم في شراء متطلباتهم من حيث المأكولات وحاجتهم لمعرفه الأسعار.
مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023
وتنشر “الدستور” في السطور الآتية مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023.
ولاسيما أن تم إطلاق معارض أهلا رمضان منذ يوم الأحد الموافق 1 يناير لعام 2023 في جميع أنحاء المحافظات، ويستمر الافتتاح لحد الآن بشكل مستمر، وانخفضت الأسعار مع اقتراب شهر رمضان بشكل ملحوظ.
مواعيد معرض أهلا رمضان 2023
وتصبح مواعيد عمل معرض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات من الساعه التاسعة صباحاً لساعه التاسعة مساءً، ويتوفر في معرض أهلا رمضان جميع السلع الغذائيه والمنتجات المتنوعة للمواطنين بأسعار أقل عن مراكز البيع الأخري بحيث تبدأ بعض المنتجات من 10 جنيه بداخل معرض "أهلا رمضان" ولهذا نجد أن الانخفاض بالأسعار نفذ بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف عن المواطنين العبء نتيجة لما حدث في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.
أسعار معرض أهلا رمضان 2023
وفي بعض السطور التالية سنوضح مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023
- سعر الأرز للكيلو 14.5جنيه
- سعر السكر للكيلو 14.5جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023
- سعر الدقيق للكيلو 17 جنيه
- سعر المكرونة 400 جرام الملكه 10 جنيه بمعرض أهلا رمضان.
- سعر العدس 500 جرام 21 جنيه.
- سعر الفول 500جرام المعبأ 19 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023.
- سعر الزيت 700 ملي نوع الحلوه 37.5 جنيه.
- سعر زيت 700 ملي نوعه خليط 30 ، 34 ، 36 جنيها.
- سعر زيت القلي 1لتر 49 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023
- سعر زيت 750 ملي نوعه عباد الشمس 47 جنيه.
- سعر الخل 900ملي 6.5 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023.
- سعر السمنه النباتي حوالي 40 جنيه.
- سعر البيض يترواح بين 76 إلي 80 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023
- سعر اللحوم السوادنى 135 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023.
- سعر اللحوم البلدي 159 جنيه في جميع المنافذ.