الأربعاء 22 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023

أهلا رمضان
أهلا رمضان

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق شهر رمضان، ويسعى الكثير لمعرفة مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023 الموجوده في مختلف محافظات مصر، وذلك ونظراً الإستعداد المواطنين لشهر رمضان الكريم وحاجتهم في شراء متطلباتهم من حيث المأكولات وحاجتهم لمعرفه الأسعار.

مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023

وتنشر “الدستور” في السطور الآتية مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023.

ولاسيما أن تم إطلاق معارض أهلا رمضان منذ يوم الأحد الموافق 1 يناير لعام 2023 في جميع أنحاء المحافظات، ويستمر الافتتاح لحد الآن بشكل مستمر، وانخفضت الأسعار مع اقتراب شهر رمضان بشكل ملحوظ.

مواعيد معرض أهلا رمضان 2023

 وتصبح مواعيد عمل معرض "أهلا رمضان" في كافة المحافظات من الساعه التاسعة صباحاً لساعه التاسعة مساءً، ويتوفر في معرض أهلا رمضان جميع السلع الغذائيه والمنتجات المتنوعة للمواطنين بأسعار أقل عن مراكز البيع الأخري بحيث تبدأ بعض المنتجات من 10 جنيه بداخل معرض "أهلا رمضان" ولهذا نجد أن الانخفاض بالأسعار نفذ بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف عن المواطنين العبء نتيجة لما حدث في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

بالتعاون بين التموين والغرفة التجارية.. افتتاح معرض «أهلا رمضان» فى سوهاج

حملات رقابية على معارض «أهلا رمضان» للتأكد من توافر وجودة السلع الغذائية بالشرقية

أسعار معرض أهلا رمضان 2023

وفي بعض السطور التالية سنوضح مواعيد وأسعار معرض أهلا رمضان 2023

  • سعر الأرز للكيلو 14.5جنيه
  • سعر السكر للكيلو 14.5جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023
  • سعر الدقيق للكيلو 17 جنيه
  • سعر المكرونة 400 جرام الملكه 10 جنيه بمعرض أهلا رمضان.
  • سعر العدس 500 جرام 21 جنيه.
  • سعر الفول 500جرام المعبأ 19 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023.
  • سعر الزيت 700 ملي نوع الحلوه 37.5 جنيه.
  • سعر زيت 700 ملي  نوعه خليط 30 ، 34 ، 36 جنيها.
  • سعر زيت القلي 1لتر 49 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023
  • سعر زيت 750 ملي نوعه عباد الشمس 47 جنيه.
  • سعر الخل 900ملي 6.5 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023.
  • سعر السمنه النباتي حوالي 40 جنيه.
  • سعر البيض يترواح بين 76 إلي 80 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023
  • سعر اللحوم السوادنى 135 جنيه في معرض أهلا رمضان لعام 2023.
  • سعر اللحوم البلدي 159 جنيه في جميع المنافذ.
أسعار معرض أهلا رمضان 2023 معرض أهلا رمضان 2023 أهلا رمضان 2023 معرض أهلا رمضان رمضان 2023 رمضان اهلا رمضان

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

مواعيد قبض معاشات أبريل 2023 بالزيادة الجديدة وساعات العمل في رمضان

ممر شرفى لرئيس محكمة إيتاى البارود لتهنئته بتكريم وزير العدل

بنك الطعام يُطلق حملة «إفطار صائم».. وإقامة 30 مائدة بالمحافظات خلال رمضان

«تصدير العقار».. الحل الأمثل للخروج من أزمة الدولار (تقرير)

أسعار وأشكال زينة رمضان 2023.. تبدأ من 20 جنيها

حبس 4 متهمين بقتل شاب وحرق جثته في الصحراء بالجيزة 4 أيام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

ماجد حبته

زيارة صداقة وتعاون.. وسلام

إسراء شوقي

أمى.. أمانى وسكنى ومسكنى

جمال رشدي

الطفل شنودة ودموع الوطن

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد

بسنت حسن

حياة مثل غيرها

لواء.حمدى البطران

أجانب أحبوا مصر [5]

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»