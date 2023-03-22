الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طرح دجاج أبيض بـ74 جنيها في رأس غارب

خلال توافد المواطنين
خلال توافد المواطنين علي منافذ البيع

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر عن طرح دجاج أبيض من إنتاج مزارع وادي دارا التابعة للمدينة بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المنافذ في نطاق المدينة، وذلك للتخفيف عن المواطنين ضمن خطة مواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع بجميع أنواعها.

وأكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب أن الدجاج المطروح للمواطنين بسعر الكيلو 74 جنيهاً طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف الأعباء عن أهالي المدينة ومحاربة الغلاء، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع التجار على تفعيل السوق الجديد، وتوفير الخضار بسعر مدعم وبصفة يومية تيسيراً على المواطنين.

خلال توافد المواطنين علي منافذ البيع

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البحر الاحمر السلع الغذائية الوحدة المحلية حملات تفتيشية دجاج أبيض رئيس مدينة رأس غارب محافظة البحر الأحمر مدينة رأس غارب مدينة القصير مدينة الغردقة

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