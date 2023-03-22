طرح دجاج أبيض بـ74 جنيها في رأس غارب

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر عن طرح دجاج أبيض من إنتاج مزارع وادي دارا التابعة للمدينة بأسعار مخفضة للمواطنين بجميع المنافذ في نطاق المدينة، وذلك للتخفيف عن المواطنين ضمن خطة مواجهة غلاء الأسعار وتوفير السلع بجميع أنواعها.

وأكد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب أن الدجاج المطروح للمواطنين بسعر الكيلو 74 جنيهاً طوال شهر رمضان الكريم لتخفيف الأعباء عن أهالي المدينة ومحاربة الغلاء، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق مع التجار على تفعيل السوق الجديد، وتوفير الخضار بسعر مدعم وبصفة يومية تيسيراً على المواطنين.

خلال توافد المواطنين علي منافذ البيع