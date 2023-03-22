هل يحل «شات جي بي تي» مكان مؤلفي الروايات الرومانسية؟

تستمر مبيعات الروايات الرومانسية في الارتفاع، ولكن مع اتهام هذا النوع الأدبي في كثير من الأحيان بأنه ذو صيغة معينة، فهل يتعرض مؤلفوه لخطر الاستعاضة عنهم بروبوتات المحادثة لكتابة الكتب؟

جوليا كوين هي مؤلفة سلسلة روايات بريدجيرتون الأكثر مبيعًا، التي تتابع الحياة العاطفية لثمانية أشقاء من عائلة بهذا الاسم في لندن في القرن التاسع عشر، وهي الروايات التي تحولت إلى مسلسل يحظى بشعبية كبيرة.

تقول كوين، في حديث لها مع "بي بي سي"، إن الإلهام وراء سلسلة روايات بريدجيرتون بدأ بشخصية سيمون باسيت؛ دوق مدينة هاستينجز المضطرب، فجاءت بهذه الشخصية المعذبة ثم فكرت في أنه يجب أن يقع في حب شخص يأتي من خلفية معاكسة تمامًا.

وتتابع: نظرًا لأن الدوق بعيد عن والده، قررت أنه بحاجة إلى الوقوع في حب شخص لديه أفضل عائلة على الإطلاق يمكن تخيلها في تلك الفترة الزمنية، وهو ما جعل عائلة بريدجيرتون تظهر كشخصية روائية مضادة.

تشير الكاتبة إلى أن التوصيف واللمسة الإنسانية، هما ما يجعلان الروايات الرومانسية تحظى بشعبية دائمة، وتدر الربح على مؤلفيها الناجحين.

هل تهدد التكنولوجيا مؤلفي الروايات الرومانسية؟

مع إطلاق "شات جي بي تي" في الخريف الماضي، المدرّب باستخدام قواعد البيانات النصية من الإنترنت، بما في ذلك الكتب والمجلات وإدخالات ويكيبيديا، تم إدخال 300 مليار كلمة في النظام. وعندما يُطلب منه، يمكن أن ينتج شات جي بي تي كتابة معقدة تبدو كأنها من إبداع إنسان.

وتصدر روبوت المحادثة العديد من العناوين الرئيسية مع القلق بشكل خاص من إمكانية استخدام الطلاب له لكتابة بحوثهم، كما يمكن أيضًا تكليف شات جي بي تي بكتابة قطع أدبية في نوع معين.

وهل سيشكل روبوت المحادثة تهديدًا لمؤلفي الرواية الرومانسية؟ تقول جوليا كوين إنها تتذكر قراءة بعض الروايات الرومانسية المكتوبة بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل بضع سنوات، وكان الأمر فظيعًا، ولا يمكن أن يكون جيدًا أبدًا.

وتضيف كوين إنها لا تزال متفائلة بأن الإبداع البشري سيأتي في المقدمة، وأن الكثير في الأدب يتعلق بصوت الكاتب، وهذا شيء لا يستطيع روبوت الذكاء الاصطناعي فعله.

مجرد أداة

تقول هيلين هوانج، مؤلفة الكتب الرومانسية الأكثر مبيعًا التي تدور أحداثها في العصر الحديث، إن هناك الآن تنوعًا أكبر بكثير في هذا النوع، سواء من حيث الشخصيات الخيالية أو الكتاب، ما يُساعد في جذب المزيد من القراء.

وتشير إلى أنها لا تستطيع رؤية روبوت أو ذكاء اصطناعي قادر على كتابة روايات تتحدث حقًا عن التجربة الإنسانية. ومع ذلك، فهي تأمل في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في المستقبل للمساعدة في تسهيل الكتابة على المؤلفين، ولكنها ستكون مجرد أداة ولن تحل محل الأشخاص.

ارتفاع مبيعات الروايات الرومانسية

في العام الماضي، ارتفعت مبيعات الروايات الرومانسية في الولايات المتحدة بنسبة 52.4٪ مقارنة بزيادة قدرها 8.5٪ فقط لأدب الكبار بشكل عام. وفي الوقت نفسه، زادت مبيعات هذا النوع في المملكة المتحدة بأكثر من الضعف خلال السنوات الثلاث الماضية.

تقول جين بروكوب، التي شاركت في تقديم بودكاست عن الرواية الرومانسية، إن جزءًا من هذا الارتفاع في مبيعات الروايات الرومانسية يرجع إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي تساعد المعجبين بها على التواصل مع بعضهم البعض ومشاركة شغفهم بهذا النوع.