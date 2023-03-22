مواعيد العمل في رمضان 2023 للبنوك والبريد والمصالح الحكومية

يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد العمل في رمضان 2023 لحلول شهر رمضان الكريم، حيث يختلف موعد العمل في شهر رمضان في مصر بالمؤسسات والهيئات عن باقي أيام السنة، وستأتي بما سيتناسب مع الصيام لكي يتم تقليص الوقت المحدد في العمل.

مواعيد العمل في رمضان 2023

وتعمل الحكومة المصرية، على العمل باتخاذ بعض القرارات، وذلك بشأن عمل كافة الموظفين بالقطاع الحكومي في شهر رمضان الكريم قبل حلوله بأيام وجيزة، لكي تعمل على تخفيض عدد الساعات بالعمل.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة مواعيد العمل في رمضان 2023 استعدادا للشهر العظيم، يرصد لكم موقعنا “الدستور” في السطور التالية مواعيد البنوك في شهر رمضان 2023، ومواعيد العمل فى البريد، ومواعيد العمل فى المصالح الحكومية، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

مواعيد البنوك في شهر رمضان 2023

أعلن البنك المركزي المصري، عن مواعيد العمل للموظفين والعملاء.

وتبدأ مواعيد عمل البنوك للموظفين من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 ظهرا.

وتتفتح البنوك الأبواب أمام العملاء يوميا في تمام الساعة 9:30 أي عقب مرور نصف ساعة من موعد العمل الرسمي، وإلى الساعة 1:30 ظهرًا.

مواعيد العمل فى البريد خلال شهر رمضان 2023

قررت إدارة البريد المصري أن تكون مواعيد العمل فى هيئة البريد والتى يبلغ عددها نحو 4300 مكتب بريد وسيارة متنقلة علي مستوي الجمهورية كما يلي:

تبدأ مواعيد العمل فى البريد خلال الفترة الصباحية من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة 4 عصرًا.

تقرر تشغيل 60 مكتب بريد منتشرة على مستوى الجمهورية فترة ليلية خلال شهر رمضان المبارك، وتبدأ مواعيد العمل من الساعة 8 مساءً حتى الساعة 11 ليلًا خلال شهر رمضان.

مواعيد العمل فى المصالح الحكومية خلال رمضان 2023

تبدأ مواعيد العمل فى معظم المصالح الحكومية خلال شهر من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة 2 ظهرًا، ما لم ينص على غير ذلك.

وقررت بعض المصالح الحكومية تغيير مواعيد العمل بالنسبة للمصالح التى تعمل 6 أيام فى الأسبوع ليبدأ العمل من 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا بدلاً من الثانية.