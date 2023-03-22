الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مي كساب تكشف تفاصيل مسلسلها الإذاعي مع سامح حسين في رمضان 2023

المسلسل الإذاعي ماهي
المسلسل الإذاعي ماهي تريندات

تواصل الفنانة مي كسّاب، تسجيل حلقات المسلسل الإذاعي «ماهي تريندات» بمشاركة الفنان سامح حسين، والمُقرر بثّه عبر إذاعة البرنامج العام في شهر رمضان. 

وكشفت مي كساب، عن تفاصيل المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك» وقالت: «المسلسل الإذاعي "ماهي تريندات" مع أخويا الجدع الغالي الموهوب عشرة العمر سامح حسين، والأستاذة الفنانة القديرة عفاف شعيب، وشباب مسابقة "إبداع" على شبكة البرنامج العام يوميًا الساعة ٤.١٥ عصرًا، تأليف الكاتبة أماني ضرغام، وإخراج تامر شحاتة». 

وتشارك مي كساب، خلال شهر رمضان 2023 في بطولة مسلسل «جعفر العمدة» أمام الفنان محمد رمضان، حيث تجسد دور زوجته ضمن أحداث العمل الذي تنطلق أولى حلقاته غدًا عبر قناتيِّ «dmc» و«dmc drama». 

مي كساب الفنانة مي كساب المسلسل الإذاعي ماهي تريندات ماهي تريندات مسلسلات رمضان 2023

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