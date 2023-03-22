الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

المدارس تستعد لعقد ثان اختبار شهري لصفوف النقل

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

تستعد المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، لعقد ثاني اختبار شهري، بالفصل الدارسي الثاني، بالعام الدارسي الحالي 2022/2023، لطلاب صفوف النقل، وذلك فى الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

وشددت الوزارة، على الإدارات التعليمية، بمراعاة الأجزاء التي تمت تحديدها للاطلاع فقط من المناهج الدراسية، وعدم وجودها فى اختبار الشهر.

تفاصيل امتحان شهر إبريل لصفوف النقل للمراحل الثلاثة الابتدائية والاعدادية والثانوية 

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل امتحان شهر إبريل لصفوف النقل للمراحل الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2023، مشيرا إلى عقد الاختبارات في الفترة من 1 أبريل وحتى الخميس 6 أبريل، على مستوى المدرسة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات شهر أبريل تعقد داخل المدرسة بمعرفة معلم الفصل وتحت إشراف موجه المادة، ويكون الامتحان جزء من الحصة ويعقد الامتحان في ما تم تدريسه عقب اختبار ماوس وحتي نهاية شهر مارس.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الأجزاء المحددة للاطلاع فقط لا يمتحن فيها الطلاب بامتحانات الشهر أو امتحانات نهاية العام الدراسي، موضحة أن هذه الأجزاء للتعليم الذاتي فقط، ويتم إجراء اختبار الجبر في حصة الجبر والهندسة في حصة الهندسة.

وكشفت وزارة التربية والتعليم عن توزيع الأسئلة ودرجات الامتحانات الشهرية لمادة الرياضيات لشهر أبريل وهي كالتالي:-

- المرحلة الابتدائية: 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين ويكون المجموع الكلي ٥ درجات.

- المرحلة الاعدادية: 3 أسئلة اختيار من متعدد بثلاث درجات وسؤال مقالي بدرجتين المجموع الكلي 5 درجات.

- المرحلة الثانوية:- سؤالين للجبر بدرجتين وسؤال لحساب المثلثات وسؤالين للهندسة المجموع الكلي ٥ سنوات.

2022 2023 الرياضيات التربية والتعليم والتعليم الفني الأسبوع الأول من شهر الإدارات التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية الفصل الدارسي الثاني العام الدراسي الحالي

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