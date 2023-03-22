الأربعاء 22 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق في تصادم سيارتين نقل بالشرقية

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

لقى سائق مصرعه، إثر تعرضه لحادث تصادم بين سيارتين نقل أعلى كارتة الطريق الإقليمي بنطاق بلبيس.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول" عوض. أ" 28 عاما سائق مقيم السنبلاوين جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل أعلى الطريق الإقليمي بعد كارتة بلبيس، تم الدفع بمرفق الإسعاف لنقل المتوفى إلى مستشفى بلبيس المركزي.

ورفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات، وتحرر محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التي صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

محافظة الشرقية كارتة الطريق سيارتين نقل حادث تصادم

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