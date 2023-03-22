خريطة مسلسلات رمضان 2023| توقيتات العرض والقنوات الناقلة

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني الذي يبدأ غدًا بعرض باقة متنوعة من الأعمال الدرامية المتميزة لكبار نجوم الدراما والفن، وينتظر الجمهور خريطة مسلسلات رمضان 2023 بشغف لعرض الحلقات الأولى من الأعمال الدرامية الجديدة والتي حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديمها للجمهور المصري والعربي خلال شهر رمضان 2023.

خريطة مسلسلات رمضان 2023

وتشمل خريطة مسلسلات رمضان 2023 باقة متميزة من الأعمال الدرامية المتنوعة بين الكوميدي والأكشن والديني والتاريخي والاجتماعي لاشباع رغبات الجمهور فى المشاهدة.

وتتضمن خريطة مسلسلات رمضان 2023 هذا العام 21 مسلسلا دراميا وعدد من مسلسلات الأطفال.

ونرصد لكم خلال هذا التقرير خريطة مسلسلات رمضان 2023 بالتفصيل.

وتعرض قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عدد كبير من مسلسلات رمضان 2023 وتشمل خريطة مسلسلات رمضان باقة من الأعمال الدرامية لألمع النجوم.

وجاءت خريطة عرض هذه الأعمال كالتالي:

مسلسلات رمضان 2023 على قنوات ON

الكبير أوي 7

يُعرض مسلسل "الكبير أوي" والذي يعد أحد أعمال الدراما الكوميدية الضخمة من إنتاج شركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة ON Drama خلال شهر رمضان 2023، وهو العمل الكوميدي الوحيد الذي تعرضه القناة فضلًا عن عرضه في منصة "واتش إت".

الكبير أوي 7 هو بطولة الفنان أحمد مكي ومعه رحمة أحمد الفنانة الصاعدة التي حققت نجاحا ضخما خلال الجزء السادس من المسلسل، وكذلك النجوم: " محمد سلام، بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، ومصطفى غريب، وحاتم صلاح، وعبدالرحمن ظاظا".

مسلسل الكبير أوي 7 من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

ضرب نار

وأيضًا مسلسل ضرب نار الذي يعرض على قناة ON Drama وأيضًا قناة أون الفضائية خلال شهر رمضان 2023، وبطلته النجمة ياسمين عبدالعزيز بجانب الفنان أحمد العوضي.

ويشارك في المسلسل باقة من ألمع النجوم منهم الفنان ماجد المصري، والندجمة سهير المرشدي، وهدى الأتربي، وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وتامر نبيل، وتيسير عبدالعزيز.

ومسلسل ضرب نار من تأليف ناصر عبدالرحمن وإخراج مصطفى فكرى.

علاقة مشروعة

ويعود الفنان ياسر جلال للدراما من جديد عبر شاشة ON Drama من خلال مسلسل علاقة مشروعة في رمضان 2023، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

ويشارك ياسر جلال في المسلسل الفنانة مي عمر إلى جانب مشاركة من النجوم: طداليا مصطفى، ومراد مكرم، وبسنت شوقي، وميمي جمال"، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الجديدة.

الكتيبة 101

ويعرض مسلسل “الكتيبة 101” الذي سيقوم ببطولته الفنان آسر ياسين والنجم عمرو يوسف، على شبكة قنوات ON و on drama ويعرض في تمام الساعة 9:45.

سره الباتع

وآخر مسلسلات قناة ON Drama هو مسلسل سره الباتع، والذي يسير على نهج الدراما ذات العدد الضخم من الفنانين إذ يضم ما يقرب من 70 نجما ونجمة منهم: "حسين فهمي، شمس الكويتية، حنان مطاوع، أحمد فهمي، السوري نضال نجم، أحمد السعدني، بيومي فؤاد، أحمد عبدالعزيز، صلاح عبدالله، عايدة رياض، ريم مصطفى، عمرو عبدالجليل، نجلاء بدر، خالد أنور، هدى الأتربي، هالة صدقي".

إلى جانب الفنانة التونسية رانيا التومي، وتعود الموسيقى التصويرية للعمل للموسيقار راجح داوود، ويعد العمل أيضًا أحد إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة

تشمل قائمة مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة 5 أعمال درامية متميزة وهي:

مسلسل حضرة العمدة

تعرض شاشة تلفزيون “الحياة” مسلسل "حضرة العمدة " للنجمة روبى فى شهر رمضان حصريًا على قناة الحياة.

وتدور أحداث مسلسل حضرة العمدة داخل قرية "تل شبورة" وتبدأ نزاعات كبيرة بعد تولي روبي العمودية، وينتج عن ذلك صراعات كبيرة داخل القرية ضدها وضد عائلتها، بالإضافة إلى صراع خاص من الفنانة وفاء عامر خلال الأحداث.

ويشارك خلال أحداث مسلسل حضرة العمدة، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين الذى يصل عددهم لأكثر من 30 فنان وفنانة فى مقدمتهم روبي، وسميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي وأحمد رزق، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وصلاح عبد الله، ولطفى لبيب، وحسام داغر، وصولا عمر، وشيري أشرف، وأحمد أبو زيد، وإياد عيد، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادى مؤنس، ويقوم بغناء التتر النجم مدحت صالح، وهو من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، والمسلسل من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى، وإنتاج مجموعة فنون مصر ومن إخراج عادل أديب.

مسلسل رسالة الإمام

ينتظر الجميع مسلسل "رسالة الإمام" وهو من الأعمال المهمة المقرر عرضها ضمن مسلسلات قناة الحياة في رمضان، والذي يعد ضمن أبرز المسلسلات الدينية التي توقفت لفترة طويلة.

مسلسل "الإمام الشافعي" بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نصال الشافعى، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعى، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرون سيتم الإعلان عن أسمائهم قريباً، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub – سعدي وجوهر".

مسلسل جميلة

تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج ضمن خريطة القناة في شهر رمضان 2023.

ومسلسل "جميلة" من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، ومن بطولة ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر، يسرا اللوزي، أحمد وفيق، هاني عادل.

مسلسل علاقة مشروعة

يأتي مسلسل علاقة مشروعة من بطولة الفنان ياسر جلال، ضمن مسلسلات رمضان 2023 على قناة الحياة في رمضان.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويقوم ببطولة مسلسل علاقة مشروعة برفقة ياسر جلال كل من: مي عمر، داليا مصطفى، مراد مكرم، بسنت شوقي، ميمي جمال، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

مسلسل سره الباتع

يعد مسلسل "سره الباتع" ضمن قائمة مسلسلات 2023 على قناة الحياة في رمضان ، وتدور أحداث المسلسل في عصرين مختلفين حيث أخذت القصة الدرامية من رواية للأديب الكبير يوسف إدريس، وقام بعمل المعالجة الدرامية خالد كساب ومصطفى إبراهيم.

ويقدِّم مسلسل «سره الباتع» صورة مختلفة للمجتمع المصري خصوصاً في الريف خلال فترة الحملة الفرنسية، ويحكي عن فترة الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، ويقدِّم رؤية درامية نصفها تاريخي ونصفها عصري، إذ تدور أحداثها بين زمنين، الأول هو الحالي ويبحث خلاله البطل عن سر ولغز، والثاني تاريخي يصوِّر فترة الحملة الفرنسية، مقدماً مقاربة بين العصرين للوصول إلى معنى واحد.

«سره الباتع» من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سينرجي للإنتاج الفني لمنتجها تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي.

ويضم مسلسل «سره الباتع» في بطولته أكثر من ستين نجم ونجمة وهم كل من: أحمد فهمي - أحمد السعدني -حنان مطاوع- ريم مصطفي- حسين فهمي-عمروعبدالجليل - بيومي فؤاد - صلاح عبدالله- أحمد وفيق -هالة صدقي - نجلاء بدر- منه فضالي احمد عبد العزيز - محمود قابيل - عايدة رياض - خالد سرحان - علاء حسني - ناهد رشدي - ايمن عزب -ايمن الشيوي- مفيد عاشور -مجدي فكري محمد الصاوي -ميسرة صبري عبد المنعم - عمر زهران.

مواعيد مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc

مسلسل سوق الكانتو

والذي تدور أحداثه حول شاب مصري يناضل ضد الإنجليز، قاده هروبه لاختبار والعمل بسوق الكانتو بعد انتقامه لزملائه الذين ماتوا في حادثة كوبري عباس الشهيرة، ليبدأ هناك رحلة صعود يتحول فيها إلى أحد كبار السوق، ليقع في حب فتاة يونانية.

ويقوم بتمثيله الفنان أمير كرارة ومي عزالدين، ومحمود البزاوي عبدالعزيز مخيون، وفتحي عبدالوهاب، سلوى عثمان وشيرين.

مسلسل رسالة الإمام

يتناول آخر 6 سنوات من حياة الإمام الشافعي، والتي قضاها في مصر، وتأثره بالحضارة المصرية، والتي امتدت حتى يومنا.

من بطولة النجم خالد النبوي وأروى جودة، وأحمد الرافعي، وحمزة العيلي، ونضال الشافعي، وفرح بسيسو وخالد القيش.

مسلسل الصفارة

في إطار كوميدي يتحدث عن البطل الذي يعود بالزمن إلى الوراء، حيث يقوم بسرقة صفارة توت عنخ آمون التي تعيده ثلاث دقائق إلى الماضي ليغير من حياته ما يشاء ويحاول تحقيق أحلامه، وذلك في إطار اجتماعي كوميدي.

من بطولة أحمد أمين، إنعام سالوسة، محمود البزاوي، طه الدسوقي، آية سماحة، محمد الكمال، حاتم صلاح، محمد رضوان.

مسلسل تحت الوصاية

يتناول قضية امرأة تواجه صعوبات الحياة بمفردها بعد وفاة زوجها وتعمل بعد وفاة زوجها في مهنة الصيد وتواجه خلال عملها كثيرا من الأزمات، وتواجه أزمات مع أهل زوجها المتوفي.

يأتي بطولة الفنانة منى زكي ونسرين أمين، ثراء جبيل، دياب، مها نصار، محمد عبد العظيم، خالد كمال، رشدي الشامي، وعدد كبير من الفنانين الآخرين.

جعفر العمدة

يأتي في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي –جوهر، بطولة الفنان محمد رمضان وزينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وعدد آخر من الفنانين.

مواعيد مسلسلات رمضان 2023 على قناة cbc

عمله نادرة

مسلسل "عملة نادرة" تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وبطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفى، على الطيب، مريم الخشت، هشام عاشور، نهى صالح، ومحمد فهيم، رمزى العدل، وئام مجدى، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب.

الإمام الشافعي

مسلسل الإمام الشافعي، يشارك في بطولته عدد من النجوم أبرزهم نضال الشافعي، أروى جودة، أحمد الرافعي، محمد الشرنوبي، خالد أنور، سلمى أبوضيف، حمزة العيلي، فرح بسيسو، خالد القيش.

جميلة

مسلسل «جميلة» يشارك فيه عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم: ريهام حجاج، عبير صبري، سوسن بدر ويسرا اللوزي وأحمد وفيق وهاني عادل وأحمد الشامي، من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.

١٠٠٠ حمدلله على السلامة

هو عمل اجتماعي كوميدي من بطولة النجمة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، والمطرب عنبة، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار، وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

مذكرات زوج

ويشارك في بطولته بجوار طارق لطفي كل من: عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، علي الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، ويكتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.

جت سليمة

تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته إلى جانب دنيا سمير غانم كل من محمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين.