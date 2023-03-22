سامح قته: 38 مليون دولار أرباح النايل سات خلال 2022

أعلن اللواء سامح قته، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات"، أن الجمعية العمومية التى عقدتها الشركة أمس الإثنين، استعرضت ما تم تحقيقه من أرباح خلال العام المالى الماضى، مشيرًا إلى أن الشركة حققت أرباحًا عن عام 2022 بلغت نحو 38.966 مليون دولار، بزيادة تقدر بـ8.213 مليون دولار عن العام السابق بنسبة 26.7%، فيما بلغت إيرادات النشاط خلال عام 2022 نحو 99.858 مليون دولار مقابل 111.760 مليون دولار للعام الماضى بانخفاض قدره 11.902 مليون دولار وتمثل نسبة الانخفاض ‏10.65 ‎%‎ عن العام الماضى.

وأوضح «قته» أنه عرض على الجمعية العمومية نجاح عملية إطلاق قمر "نايل سات 301" فى يونيو الماضى من الولايات المتحدة الأمريكية، كما أصبح جاهزًا للتشغيل بعد إتمام كل التجارب والاختبارات الفنية فى نوفمبر 2022، مشيرًا إلى أن الشركة نجحت فى توفير التمويل الذاتى "لنايل سات 301" بإجمالي قيمة المشروع بنسبة 100% دون الاستعانة بالقروض سواء الداخلية والخارجية.

وأكد أن ما تحقق من نجاحات خلال العام المالى الماضى جاء نتيجة الجهود الكبيرة التى بذلتها الشركة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتسويقية للحفاظ على نجاحها فى تحقيق أهدافها الاستراتيجية وعلى مكانتها التسويقية وعلى قاعدة عملائها والحفاظ على أكبر قدر من السيطرة على المعروض بالسوق والبحث عن مصادر جديدة لتنويع مصادر الدخل بالشركة.

وبهذه المناسبة توجه اللواء قته بالشكر لمجلس إدارة الشركة السابق برئاسة اللواء أحمد أنيس.

يذكر أن الجمعية العمومية للشركة وافقت على إقرار ميزانية العام الماضى، كما وافقت على توزيع الأرباح على المساهمين بمقدار 45 سنت أمريكى لكل سهم.