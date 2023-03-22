الأربعاء 22 مارس 2023
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مصر

نقيب التمريض: تغير المسمى الوظيفي لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض

الدكتورة كوثر محمود
الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن اعتماد تغيير المسمى الوظيفى لخريجي البكالوريوس التقني إلى أخصائي تمريض بعد قضاء الساعات المعتمدة، وذلك وفقًا لما قررته لجنة قطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، باعتماد توصيات اللجنة المشكلة لدراسة موضوع التمريض فى الجامعات المصرية.

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وقالت محمود، إن هذا القرار يصب فى صالح جموع التمريض الراغبين في استكمال الدراسة، كما إنه يفتح مجال أوسع لدراسة التمريض العام أو التخصصي، حيث أنه يوجد بمصر ٢٣ كلية حكومية و٥ كليات خاصة بالإضافة إلى ٣ كليات أهلية.

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وأوضحت نقيب التمريض، أن البكالوريوس التقني هو استكمال الدراسة لفني التمريض الحاصلين على المعهد الفني للتمريض، من حديثى التخرج وحتى عمر ٤٥ عام، لمن لم تتح لهم فرصة الدراسة لمدة عامين كل عام دراسي مكون من ٣ تيرم وبعد للتخرج يحصل على البكالوريوس التقنى، لافته إلى أن تلك الفئة تدرس جمب عملهم واجتهدوا حتى حققوا هدفهم.

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وأشارت إلى أن النقابة ناقشت أزمة خريجى البكالوريوس التقنى، فى اجتماع بلجنة صحة البرلمان نوفمبر الماضى، والتى تمثلت فى؛ عدم تسوية حالتهم الوظيفية بالمؤهل العالى، وعدم رضاهم عن المسمى الوظيفى، وخروجهم من قانون ١٤ الخاص بالمهن الطبية، حيث أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رفض التسوية لخريجي هذه الفئة بعد عام 2018 تزامنًا مع بدء تطبيق قانون الخدمة المدنية.

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وأضافت أن النقابة كانت قد أرسلت خطابًا للدكتور محمد لُطيف، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، لتعديل مسمى الشهادة من الممارس التقني الى اخصائي تمريض فى مجال التخصص، مع بعض الحوافز الخاصة بالتميز في التعليم، كما تم مخاطبة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتورة شادية عبدالقادر، رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات.

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